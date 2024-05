Atalanta Bergamos Ademola Lookman beendet Leverkusens Traum

"Heute haben wir Geschichte geschrieben", sagte Matchwinner Ademola Lookman freudestrahlend in sein Mobiltelefon nach dem Schlusspfiff in Dublin. Kurze Zeit später streckte der Angreifer von Atalanta Bergamo den hohen Silber-Pokal in die Luft und ließ sich von den nach Irland gereisten italienischen Fans und seinen Teamkollegen gebührend feiern.

Der 26-Jährige aus Nigeria hatte im Finale der Europa League gegen Bayer Leverkusen drei Tore erzielt und damit die beeindruckende Serie des neuen Deutschen Meisters von 51 ungeschlagenen Spielen in Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal nach 361 Tagen beendet.

Ein Hattrick in einem Europapokalfinale war zuletzt Jupp Heynckes gelungen, beim UEFA-Cup-Endspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den niederländischen Klub FC Twente im Jahr 1975. 49 Jahre später machte es Lookman ihm nach: Früh erzielte der ehemalige Bundesliga-Profi von RB Leipzig die 1:0-Führung, weil er gedankenschneller war als die Leverkusener Defensive (12. Minute). Ein feines Dribbling und ein platzierter Weitschuss brachten noch vor der Pause das zweite Tor (26.). Lookman legte den Ball elegant von seinem linken auf den starken rechten Fuß und versenkte das Spielgerät dann gekonnt im rechten Toreck.

Und auch sein dritter Treffer an diesem Abend in der Aviva Arena der irischen Hauptstadt war sehenswert. Der Stürmer ließ Leverkusens Abwehrspieler Edmond Tapsoba aussteigen und schoss den Ball in den rechten Winkel - das Traumtor machte den Dreierpack des 26-Jährigen perfekt (75.).

"Es ist eine der besten Nächte meines Lebens", freute sich Lookmann. "Wir müssen feiern, wir haben heute Abend Geschichte geschrieben." Auch sein Trainer Gian Piero Gasperini äußerte sich lobend über seinen Sieggaranten. "Heute Abend hat er etwas erreicht, das in die Geschichte des Fußballs eingehen wird - einen unglaublichen Hattrick", so der 66-Jährige.

Robert Andrich: "Sie haben die entscheidenden Duelle gewonnen"

Nicht nur Lookman zeigte einer seiner besten Leistungen, sondern das gesamte Team von Gasperini ließ dem Deutschen Meister keine Chance. "Atalanta hat das gemacht, was sie immer machen. Sie haben über den ganzen Platz Eins-gegen-eins gespielt und haben die entscheidenden Duelle gewonnen", erklärte Leverkusens Nationalspieler Robert Andrich und machte klar: "Wenn du drei Tore bekommst und keines schießt, dann verlierst du verdient."

Doch das ausgerechnet Lookman zum entscheidenden Faktor im Finale der Europa League werden würde, hätte vor einigen Jahren wohl niemand für möglich gehalten. Denn der Angreifer hatte lange Zeit eher untergeordnete Rollen bei seinen Vereinen gespielt. Nach zwei Spielzeiten beim Premier-League-Klub FC Everton wechselte Lookman 2019 in die Bundesliga zu RB Leipzig. Durchsetzen konnte sich der in London geborene Stürmer allerdings dort auch nicht.

Der in Everton als "Flop" und "Fehleinkauf" betitelte Nigerianer wurde in den ersten Jahren seiner Karriere immer wieder verliehen. Nach Ausleihen an den FC Fulham (2020-2021) und Leicester City (2021-2022) landete er schließlich in Bergamo - und etablierte sich. In der italienischen Liga war Lookman in dieser Saison mit neun Toren und sechs Vorlagen an 15 Treffern direkt beteiligt und auch in der Europa League gehört er mit fünf Toren und einem Assist zu den besten Offensivspielern seines Teams.

Entscheidung für Nigeria

"In den letzten Jahren haben mich der Verein und mein Trainer unterstützt, indem sie mir Einsatzminuten gegeben haben", sagte Lookman nach dem Sieg gegen Leverkusen. "Und das hat mir geholfen, mein Spiel auf ein neues Niveau zu heben." Gasperini habe seinen Blick auf Fußball geändert und ihn zu dem gemacht, was er heute ist. "Ich freue mich über die Fortschritte, die ich gemacht habe, aber das ist erst der Anfang. Ich hoffe auf mehr Nächte wie diese."

Nicht nur auf Vereinsebene zeigt Lookman aktuell sein bestes Fußballspiel, auch bei der nigerianischen Nationalmannschaft zählt der in England geborene Offensivmann zu den Leistungsträgern.

Dabei hätte Nigeria beinahe auf den Torjäger verzichten müssen, denn Lookman spielte in seiner Jugend noch für das englische Team und wurde mit dem Nachwuchs der "Three Lions" 2017 sogar U-20-Weltmeister. Die Entscheidung gegen sein Geburtsland England und für Nigeria, das Mutterland seiner Eltern, fiel kurz nach seinem Wechsel zu Atalanta Bergamo vor zwei Jahren.

Lookman: "Unglaublich, für Nigeria zu spielen"

Beim Afrika-Cup 2023, seinem ersten großen Turnier für Nigeria, glänzte Lookman und trug mit drei Toren und einer Vorlage dazu bei, dass die "Super Eagles" das Finale erreichten. "Es sei unglaublich, für Nigeria zu spielen", wird Lookman beim europäischen Fußballverband UEFA zitiert. "Die Unterstützung und die Liebe, die ich in meiner Heimat erhalte, ist unbeschreiblich. Es gibt mir die Motivation, mich in verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln - als Mensch, nicht nur in meinem Spiel."

Seit Beginn des Jahres 2024 stand Lookman bei jedem Spiel des nigerianischen Teams auf dem Platz. Seit seinem Debüt im WM-Qualifikationsspiel gegen Ghana 2022 lief er mittlerweile 21 Mal für die Nationalmannschaft auf. Geht seine Entwicklung in diesem Tempo weiter, dürfte der Finalabend in Dublin nicht das letzte Highlight in der Karriere des Angreifers gewesen sein - in der italienischen Serie A, in der Champions League, für die sich Atalanta qualifiziert hat, und im Nationalteam.