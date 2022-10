Auch Überlebenskünstler brauchen Schutz

Die in der Atacama heimischen Pflanzen sind wahre Überlebenskünstler: Nur Arten, die sich an die extremen klimatischen Bedingungen angepasst haben, können hier existieren. Die Mehrzahl der Blumen und Kräuter in der Wüste ist endemisch, sie existieren also ausschließlich in dieser Region. Das macht ihren Schutz umso wichtiger.