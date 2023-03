Kein Versteck für die Schlafmaus

Der Gartenschläfer, Tier des Jahres 2023, kam ursprünglich in weiten Teilen Europas vor. Doch die Bestände des nachtaktiven Allesfressers sinken dramatisch - vor allem in seinem natürlichen Lebensraum, dem Wald. Vermutlich liegt das an schwindende Futter- und Versteckmöglichkeiten sowie an Umweltgiften wie Pestizide.