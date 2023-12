Argentiniens Präsident: "Es gibt kein Geld"

Tobias Käufer aus Rio de Janeiro

11.12.2023 11. Dezember 2023

In Argentinien beginnt die Präsidentschaft des libertären Ökonomen Javier Milei. Der kündigt einschneidende Maßnahmen an, um die entgleiste Wirtschaft des südamerikanischen Landes wieder in die Spur zu bringen.