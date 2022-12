DW Nachrichten

Argentinien: Krankenschwestern wollen mehr Geld

In Argentinien wollen Krankenschwestern mehr Geld. Kaum eine andere Berufsgruppe hat in der Pandemie so viel geleistet. Trotzdem verdienen ausgebildete Krankenschwestern mit vielen Jahren Berufserfahrung nicht mehr als 600 Euro im Monat.