Argentinien: Ein Hoch auf die Gauchos!

Gedränge vor dem Wettkampf

Männer sitzen auf ihren Pferden und warten auf die unterschiedlichen Wettkämpfe, die am Nachmittag stattfinden. Beim Rodeo und Pferderennen treten sie gegeneinander an. Am Abend, wenn die Sonne untergeht, zeigen Musiker und Künstler ihr Können und es werden traditionelle Tänze getanzt.