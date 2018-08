Aretha Franklin offenbar todkrank

Die Familie bitte um "Gebete und Privatsphäre", schrieb Roger Friedman, Journalist und Freund der Familie, auf der Website Showbiz 411. Die 76-jährige "Königin des Soul" sei "schwer krank in Detroit." Bei Aretha Franklin war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden.

Die Sängerin wurde in den 60er-Jahren durch Hits wie "Respect", "Think" und "Chain of Fools" weltberühmt und zu einer Ikone der schwarzen Musik in den USA. Im vergangenen Jahr hatte die Sängerin nach 56 Jahren im Musikbusiness ihren Rücktritt erklärt. Ihre letzte öffentliche Darbietung war im August 2017 in Philadelphia. Es sei eine wunderbare Show gewesen, schrieb Friedman. Franklin habe damals allerdings schon mit Erschöpfung und Dehydrierung gekämpft.

Aretha Franklin 1968 bei einem Besuch in Köln.

"Geschenk Gottes"

Soul-Sängerinnen wie Mariah Carey und die 2012 verstorbene Whitney Houston, deren Mutter Background-Sängerin bei Franklin war, wurden von ihr ebenso maßgeblich beeinflusst wie auch später Alicia Keys, Beyoncé und Amy Winehouse. Mary J. Blige bezeichnete sie im Musikmagazin "Rolling Stone" als "Geschenk Gottes". 1987 wurde Aretha Franklin als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Soul-Diva zählen 18 Grammys. 2005 bekam sie vom damaligen US-Präsident George W. Bush die Freiheitsmedaille des Präsidenten verliehen, die höchste zivile Auszeichnung in den USA. Einen ihrer letzten großen Auftritte hatte Franklin beim Amtsantritt von US-Präsident Barack Obama im Januar 2009.

ka/pg (afp)