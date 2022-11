Arctic Blue - Machtpoker im schmelzenden Eis, Teil 1

Wo sich viele um die Folgen für das weltweite Klima sorgen, sehen Länder wie Russland, die USA, aber auch China und Kanada große Chancen im Hinblick auf neue Handelswege, Bodenschätze und Tourismus.

In zwei Folgen berichtet die Dokumentation über eine Weltregion, die sich durch den Klimawandel dramatisch verändert und das Leben der Menschen beeinflusst, die in der Arktis beheimatet sind. Was es konkret bedeutet, in dieser unwirtlichen Region den Kräften der Natur ausgeliefert zu sein, erfährt das Kamera-Team dabei am eigenen Leib und nimmt die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise.



Teil 1: Vorzeichen des Wandels

Im ersten Teil geht es im Tiefflug durch die faszinierende Eislandschaft Grönlands, durch Fjorde, über Gletscher und den mächtigen Eispanzer an die einsamsten Orte dieser Welt. Das Eis der Arktis schmilzt. Schneller als im Rest der Welt schreitet der Klimawandel voran, und er rückt die Arktis in den Fokus der globalen Politik.



Anrainerstaaten und Weltmächte kämpfen um Einfluss. Im Zentrum ihres Interesses: der Zugang zu Bodenschätzen und neue Verkehrswege, denn das schmelzende Eis gibt neue, kürzere Schifffahrtsrouten frei. Droht ein neuer Konflikt am Nordpol?

Wie erleben die Menschen im äußersten Norden die Veränderung ihrer Umwelt? Das Team reist durch den Norden der USA, durch Kanada, Grönland, Norwegen und Russland. Sie erleben den Zauber einer magischen Natur, treffen Menschen, die seit Jahrhunderten gelernt haben, in einer unwirtlichen Region zu überleben.



Doch nun erfahren sie, wie der Kampf um Macht und Einfluss die Arktis aus ihrem Dornröschenschlaf holt. In Alaska treffen sie Fischer, die von russischen Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen aus amerikanischen Fanggründen nahe der Beringstraße vertrieben wurden. Die Fischer fordern von der eigenen Regierung eine größere Militärpräsenz in der Region, um ihre Interessen zu schützen.





