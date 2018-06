Archäologen graben Areal des Woodstock-Festivals in den USA aus

Die Reibeisen-Stimme: Joe Cocker

Die Musikwelt trauert um Joe Cocker. Mit "With A Little Help From My Friends" kam er 1968 groß raus. Drogen und Alkohol warfen ihn aus der Bahn, doch er schaffte ein Comeback. Gegen den Krebs war er am Ende machtlos. (22.12.2014)