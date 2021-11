Made in Germany

Arbeitswelten in Bewegung - MADE

Die Arbeitswelt ist ständig in Bewegung. Nicht nur durch Digitalisierung, auch für begehrte Fachkräfte ändern sich die Bedingungen. Ob für LKW-Fahrer in Großbritannien, Textilarbeiter in Pakistan oder bei der Mitarbeiterbeteiligung. Es tut sich was.