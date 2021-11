Unter "Arabischer Frühling" versteht man die Ende 2010 aufflammende Serie von Protesten und Aufständen in mehreren Staaten der der arabischen Welt, die sich gegen die dort autoritär herrschenden Regime und richteten.

Die Proteste begannen in Tunesien. In der Folgezeit gab es Aufstände in Ägypten, Syrien, Bahrein, Libyen, Saudi-Arabien und anderen Staaten. In einigen Medien wird der Arabische Frühling auch als Arabellion bezeichnet.