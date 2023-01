Arabian Gulf Cup: Massenpanik vor Stadion im Irak

Der kriegsgebeutelte Irak hatte lange Zeit keine internationalen Fußballspiele veranstalten dürfen. Mit der Ausrichtung des Arabian Gulf Cup wollte das Land sein Image aufpolieren. An der Eröffnungszeremonie des alle zwei Jahre stattfindenden Turniers hatte vor zwei Wochen unter anderem FIFA-Präsident Gianni Infantino teilgenommen. Nach offiziellen Angaben reisten aus den arabischen Golfstaaten mehr als 50.000 Fans an.

Entsprechend groß war die Euphorie bei den irakischen Fans, nachdem ihre Mannschaft durch einen Sieg gegen WM-Gastgeber Katar das Endspiel erreicht hatte. Tausende Anhänger hatten sich auch ohne Eintrittskarten bereits am frühen Donnerstagmorgen vor dem Stadion der Metropole im Süden Iraks versammelt, in der Hoffnung, beim Finale gegen den Oman dabei sein zu können, das der Irak am Abend mit 3:2 gegen den Oman gewinnen konnte.

Ansturm auf geschlossene Drehkreuze

Es kam zu einem Gedränge, in dem mindestens ein Mensch getötet und rund 60 verletzt worden sein sollen. Das berichtet die irakische Nachrichtenagentur INA am Donnerstag unter Berufung auf medizinische Kreise. "Es gab einen Toten und Dutzende von Leichtverletzten", sagte demzufolge ein Arzt. Ein Beamter des Innenministeriums nannte die gleiche Zahl. "Eine große Anzahl von Fans, viele von ihnen ohne Eintrittskarten, hatte sich seit dem Morgengrauen versammelt, um zu versuchen, ins Stadion zu gelangen", bestätigte der Beamte.

Ein AFP-Fotograf im Stadion berichtete, dass die Drehkreuze noch geschlossen waren, als der Ansturm begann. Sirenen ertönten, als Krankenwagen eintrafen, um die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. In den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigten ein Meer von Menschen vor dem Stadion. Andere Quellen sprechen dort wenig später von zwei Todesopfern und 80 Verletzten.

asz/sn/dvo (dpa, AFP)