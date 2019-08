Anklage gegen DFB-Funktionäre zugelassen

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in der WM-Affäre zugelassen. Es bestehe bei insgesamt vier Angeklagten ein hinreichender Tatverdacht, erklärte das Gericht. Damit revidiert das OLG eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt aus dem Oktober 2018, in der die Eröffnung eines Hauptverfahrens abgelehnt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin Rechtsmittel eingelegt.

Neben Zwanziger und Niersbach erhebt das Gericht auch Anklage gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt sowie den früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi. Aus Sicht des OLG existiert ein hinreichender Tatverdacht, "dass die vier Angeklagten im Zusammenhang mit der als Betriebsausgabe 'Kostenbeteiligung FIFA'Gala 2006' bezeichneten Rückzahlung eines Darlehens an den Fußballer F.B. in Höhe von 6,7 Mio. Euro im Jahr 2006 eine Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe zur Steuerhinterziehung begangen haben". Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu fünf Jahre Gefängnis oder Geldstrafen. Mit "F.B." ist Franz Beckenbauer gemeint, gegen den in der Schweiz ein separates Verfahren läuft. Er zählt in Frankfurt nicht zu den Beschuldigten.

"Vorwürfe gegen meinen Mandanten unbegründet"

Zwanzigers Anwalt reagierte mit Unverständnis auf die Gerichtsentscheidung. "Es erstaunt uns schon, dass im Beschluss des Oberlandesgerichts in weiten Teilen die Ausführungen der Staatsanwaltschaft/Generalstaatsanwaltschaft wörtlich abgedruckt werden, unsere dazu ausführlich übermittelte Stellungnahme indes völlig weggelassen wird und eine inhaltliche Auseinandersetzung damit noch nicht einmal im Ansatz erkennbar ist", schrieb Anwalt Hans-Jörg Metz in einer Stellungnahme. Er vertrete weiterhin die Rechtsauffassung, "wonach die Vorwürfe gegen meinen Mandanten unbegründet sind" und sehe der Hauptverhandlung gelassen entgegen.

Anklage auch in der Schweiz

Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft bringt die früheren WM-Organisatoren mit Ermittlungen weiter in Bedrängnis: Sie hatte Anfang August Anklage erhoben gegen Zwanziger, Schmidt, Niersbach und Linsi. Dem Quartett wird vorgeworfen, das Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 arglistig getäuscht zu haben: Sie sollen im April 2005 den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro vom DFB an den Weltverband FIFA verschleiert haben. Gegen Beckenbauer als damaligen Chef des Organisationskomitees läuft ein separates Verfahren.

