Ankara macht militante Kurden für Anschlag in Istanbul verantwortlich

Einsatzkräfte hätten die Person, die mutmaßlich die Bombe in der Fußgängerzone im Zentrum von Istanbul deponiert habe, festgenommen, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am frühen Montagmorgen mit. "Nach unseren Erkenntnissen ist die Terrororganisation PKK verantwortlich", fügte er hinzu. Die Person habe sich zeitweise auch in der Region Afrin im Nordwesten Syriens aufgehalten. In dieser Region leben mehrheitlich Kurden, seit März 2018 wurde Afrin aber von türkischen Streitkräften okkupiert, und ein Großteil der ursprünglichen Bewohner ist geflohen.

Innenminister Soylu kündigt Vergeltung an

Zugleich kündigte Soylu Vergeltung an. Frühere Angaben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seines Stellvertreters Fuat Oktay, wonach "eine Frau" für das Attentat verantwortlich sei, bestätigte der Innenminister bisher nicht. Inzwischen ist von weiteren 21 Festnahmen die Rede.

Bei dem Anschlag auf der Flaniermeile Istiklal waren am Sonntag sechs Menschen getötet worden, mehr als 80 erlitten Verletzungen. Zum Tatzeitpunkt am Nachmittag war die Einkaufsstraße besonders gut besucht.

Polizeiabsperrung in der Fußgängerzone

Die PKK - die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans - kämpft bereits seit Mitte der 1980er Jahre gegen den türkischen Staat. Sie wurde in der Vergangenheit immer wieder für blutige Anschläge verantwortlich gemacht. Auch von den meisten westlichen Staaten, darunter die USA und Deutschland, wird die PKK als Terrororganisation eingestuft.

"Zufluchtsort für Terroristen"

Derzeit steht die PKK im Mittelpunkt des Streits um die von Schweden und Finnland infolge des Ukraine-Kriegs beantragte NATO-Mitgliedschaft. Die Führung in Ankara wirft vor allem Schweden vor, ein "Zufluchtsort für Terroristen" zu sein - und verzögert zumindest den Beitritt der beiden nordeuropäischen Länder zur Militärallianz.

Regelmäßig geht das NATO-Mitglied Türkei militärisch gegen PKK-Stellungen im Südosten des Landes sowie im angrenzenden Norden des Iraks und Syriens vor. Durch den Konflikt kamen in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt schon Zehntausende Menschen ums Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert.

