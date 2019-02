Ankara: Journalistin wegen Polizeikritik festgenommen

Derya Okatan wurde am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung in Ankara festgenommen. Die türkische Journalistin arbeitet für den Exilsender Artı Gerçek und das dazu gehörige Online-Portal mit Sitz in Köln. Als Grund für die Festnahme seien "Nachrichten in den sozialen Medien" angegeben worden, so der Exilsender.

Nach Angaben von Artı Gerçek durchsuchte die Polizei in einer Razzia Okatans Wohnung und nahm die Journalistin im Anschluss fest. Okatans Anwalt berichtet, die Polizei habe Okatan zur Abteilung für Terrorismusbekämpfung der Polizei in Ankara gebracht.

Die Redaktion von Artı Gerçek meldete sich über Twitter: "Unsere Reporterin Derya Okatan gab einer Frau eine Stimme, die Opfer sexueller Gewalt der Polizei in Ankara geworden war. Deswegen wurde sie festgenommen. Wir sagen: Journalismus ist kein Verbrechen."

Misshandlungen auf dem Polizeirevier

Die Studentin Merve Demirel hatte an einer Demonstration für die Freilassung inhaftierter Anwälte teilgenommen und war daraufhin von der Polizei festgenommen worden. Im Gespräch mit Okatan gab die Studentin an, von der Polizei misshandelt worden zu sein.

In einem Tweet zu ihrem Artikel schrieb die Journalistin Derya Okatan: "Merve ist eine junge und starke Frau. Sie stellt sich gegen die Übergriffe der Polizei. Sie sagt: 'Sie versuchen, einem die Schande in die Schuhe zu schieben. Dabei ist es ihre Schande.'"

In dem Interview mit Derya Okatan hatte Merve Demirel gesagt: "Die Polizisten haben durch ihr ehrenloses Verhalten versucht, mich zu beschämen. Nicht ich muss mich mich dafür schämen. Nicht ich bin ich es, die ihr Gesicht verloren hat, sondern der Polizist, der mich sexuell belästigt hat."

"Fadenscheiniger Vorwand"

Die Reaktion der Politik folgte umgehend. Innenminister Süleyman Soylu teilte über die sozialen Netzwerke mit: "Alle, die illegalen Aktivitäten nachgehen und sich wehren, werden 'an Händen und Füßen' festgenommen, nachdem sie gewarnt wurden. Bei sexuellen Übergriffen sind wir die ersten, die dem nachgehen. Wir erlauben nicht, dass Menschen diese Frau benutzen, um die Polizei sexueller Übergriffe zu beschuldigen, unter dem fadenscheinigen Vorwand, ihr Vater sei als Gülen-Anhänger entlassen worden und ihre Schwester Mitglied der marxistisch-leninistische Untergrundorganisation DHKP-C."

Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich und betrachtet sie als Terrororganisation.

ssb (mit Agenturen)