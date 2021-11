Anish Kapoor

Der in Indien geborene und in London lebende Bildhauer ist für seine raumgreifenden Installationen bekannt. Diese saugen den Umraum in sich auf oder spiegeln ihn. 1992 nahm er an der Documenta IX in Kassel teil.

Oft arbeitet Kapoor mit Farbpigmenten oder mit Spiegeln. So gelingt es ihm, die Umgebung in seine Kunstwerke einzubeziehen. 2016 sicherte er sich die Rechte an dem schwärzesten Schwarz der Welt: "Vantablack".