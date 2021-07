Angelique Kerber erreicht Wimbledon-Halbfinale

Wimbledon scheint Angelique Kerber erneut verzaubert zu haben. Nach einem enttäuschenden ersten Tennis-Halbjahr hat die 33 Jahre alte Deutsche auf dem "heiligen" Rasen des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" in London zu schon verloren geglaubter Topform zurückgefunden und steht zum vierten Mal in ihrer Karriere in Wimbledon in der Runde der besten vier Spielerinnen. Kerber, die das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt 2018 gewonnen hatte, setzte sich im Viertelfinale gegen die Tschechin Karolina Muchova glatt in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 durch und präsentierte sich entschlossen, spiel- und nervenstark. Nach nur 75 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

"Ich bin so glücklich, im Halbfinale zu sein", sagte Kerber, die in diesen Tagen in London wie befreit wirkt: "Ich habe mich so auf die Rasensaison gefreut. Ich bin so glücklich, mein Tennis zu spielen, zu kämpfen und mein Herz auf dem Platz zu lassen." In der Vorschlussrunde trifft sie auf jeden Fall auf eine Australierin: entweder die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty oder Ajla Tomljavonic. "Es ist egal, gegen wen ich spiele, es wird wieder ein Kampf", meint Kerber.

Alle Zuschauerplätze freigegeben

Im anderen Halbfinale spielt die frühere Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova aus Tschechien gegen die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Sabalenka steht nach dem 6:4, 6:3-Erfolg über die Tunesierin Ons Jabeur erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Pliskova setzte sich gegen die Schweizerin Viktorija Golubic in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2 durch.

Erstmals durften am Dienstag auf der Anlage an der Church Road wieder alle verfügbaren Zuschauerplätze besetzt werden. Die Tribünen auf Platz Nummer eins, wo Kerber und Muchova spielten, bieten Platz für 12.345 Fans, waren aber nicht ganz gefüllt. Im vergangenen Jahr war das Wimbledon-Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

sn/asz (dpa, sid)