Angela Merkel verabschiedet sich von Afrika

Offiziell heißt der Termin schlicht Compact-with-Africa-Konferenz. In Wirklichkeit geht eine Ära zu Ende, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Freitag gut ein Dutzend afrikanische Staatschefs trifft, von denen einige zugeschaltet sein werden. Eine Ära, in der Afrika für die deutsche Politik eine größere Rolle spielte als vorher.

Sichtbarstes Zeichen: die Compact-with-Africa-Initiative, das Prestigeprojekt der deutschen G20-Präsidentschaft. Privatinvestitionen in ganz neuer Höhe sollten dadurch nach Afrika fließen. Vor allem deutsche Firmen wollte die Bundesregierung mit einem ganzen Bündel an Fördermaßnahmen für Afrika begeistern.

Beim Gipfel in Berlin geht es daher um eine Bilanz. Die fällt von deutscher Seite positiv aus. "Ja, es sind mehr deutsche Unternehmen in Afrika tätig, vor allem auch mehr Mittelständler. Wir haben in den Jahren 2018 und 2019, also vor der Corona-Pandemie, deutliche Zuwächse gesehen", sagte Christoph Kannengießer der DW. Er ist Hauptgeschäftsführer des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft.

Auch die afrikanischen Staatschefs dürften zum Abschied freundliche Worte finden. Vom Enthusiasmus über den "Merkel-Plan" - wie ihn der ivorische Präsident Alassane Ouattara zum Start 2017 titulierte - ist aber nicht viel übrig. "Wenn ich mir die afrikanischen Länder heute im Vergleich zu der Zeit ansehe, in der die Kanzlerin diese Statements gemacht hat, dann bin ich mir nicht sicher, dass sich die deutschen Wirtschaftsaktivitäten signifikant erhöht haben", so die Einschätzung von Olumide Abimbola, Direktor der afrikanischen Denkfabrik APRI in Berlin.

Investitionen steigen moderat

Im gewissen Sinne haben beide Seiten recht. Von 2017 bis 2019 sind die deutschen Investitionen in Afrika um rund 1,57 Milliarden Euro gewachsen. Ein eher moderater Anstieg. Noch immer bekommt der Kontinent nur gut ein Prozent aller deutschen Investitionen weltweit. Für 2020 liegen noch keine Zahlen vor, wegen der Pandemie dürfte sie aber stagnieren oder allenfalls leicht wachsen. Die Mehrheit der deutschen Firmen findet Afrika noch immer nicht attraktiv, 2019 investierten dort gerade mal 884 Firmen - 42 mehr als 2017.

Präsident Ouattara und Kanzlerin Merkel (2017): Wenig übrig vom Enthusiasmus über "Merkel-Plan"

Und das trotz zahlreicher Förderprogramme, die Merkels Regierung auf den Weg brachte. Darunter ein milliardenschwerer Investitionsfonds, mehr Beratungsangebote für Firmen und bessere Absicherungen und Garantien. Der Afrikaverein der deutschen Wirtschaft ist der Ansicht, dass die Instrumente weiter ausgebaut werden müssen: "Dabei geht es insbesondere um die Reduzierung von Risiken und die Erleichterung der Finanzierung. Es geht aber auch darum, die Präsenz deutscher Politik auf dem afrikanischen Kontinent noch einmal deutlich zu verstärken", so Hauptgeschäftsführer Kannengießer.

Auf afrikanischer Seite gibt es andere Meinungen, die nicht immer schmeichelhaft sind. Hinter vorgehaltener Hand klagen afrikanische Diplomaten, dass deutsche Firmen zu ängstlich seien, obwohl die Konkurrenz doch gute Geschäfte in Afrika mache. Zur Wahrheit gehört aber auch: Für die qualitativ hochwertigen, aber teuren deutschen Produkte gibt es in vielen Ländern nicht genug Kunden. Etwa zwei Drittel aller deutschen Umsätze und ein Großteil der Investitionen entfallen daher auf Südafrika, das vergleichsweise wohlhabend ist.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Unklar ist auch, wer am Ende profitieren wird. "Wir müssen sicherstellen, dass Investitionen in Afrika auch ihr Versprechen einlösen: dass Jobs entstehen, dass die Wirtschaft wächst, dass es nachhaltige Entwicklung gibt”, so Experte Abimbola im DW-Interview. Das verspricht auch die deutsche Bundesregierung.

Kritiker sagen dagegen, dass die vielen Förderprogramme Firmen nicht auf klare Sozialstandards festlegen. Auch die Auswahl der Compact-Länder ist umstritten: Obwohl nur sogenannte reformorientierte Länder mitmachen sollen, sind auch autoritäre Staaten wie Ruanda und Ägypten dabei. Auch Äthiopien gehört weiter dazu, trotz des blutigen Konflikts in der Tigray-Region.

Beim Treffen am Freitag dürften die afrikanischen Staatschefs der Noch-Kanzlerin eine wichtige Frage stellen: Wie geht es nach der Bundestagswahl weiter? Neben Angela Merkel wird auch Entwicklungsminister Gerd Müller der neuen Regierung nicht mehr anhören. Damit gehen die beiden wichtigsten Architekten der neuen deutschen Afrikapolitik von Bord.

Regierungspartner Müller und Merkel (2019): Wer folgt im Herbst?

Merkel habe sich in Afrika sehr engagiert, so die Bilanz von Wirtschaftsvertreter Kannengießer: "Wir hoffen, dass sich zukünftige Wirtschafts- und Außenminister wieder verstärkt mit Wirtschaftsdelegation nach Afrika begeben, aber auch konkrete Projekte auch mit entsprechender politischer Flankierung unterstützen."

Noch aber ist nicht klar, wer die Regierungsämter im Herbst in Berlin übernimmt - und wie viel Aufmerksamkeit eine neue deutsche Regierung in Zeiten von Klimawandel und Corona-Pandemie Afrika überhaupt schenken wird.