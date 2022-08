An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld?

Hitzewellen

In einer insgesamt wärmeren Atmosphäre sind logischerweise auch Hitzewellen stärker. Die Erderwärmung ist also ein direkter Treiber extremer Hitze, erklären die Experten der "World Weather Attribution" (WWA) in ihrem Leitfaden über den Zusammenhang von Extremwetterereignissen und Klimawandel. Das Ausmaß von Hitzewellen lasse sich fast immer dem Klimawandel zuordnen.