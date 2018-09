Ambiente Mut zu Farben

Das Architektenpaar Ia Hjärre und Andy Nettleton haben sich für einen Umzug nach Stockholm entschieden. Ihre Traumwohnung haben sie Mitte der 2000er Jahre in einem Altbau von Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden und Stück für Stück umgebaut. Ihr Konzept mit großen, einfarbigen Flächen in vielen Räumen ist für sie ein sehr bewusstes Statement gegen das einheitliche weiß, grau und schwarz, in dem viele moderne Wohnungen gestaltet sind.