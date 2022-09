Euromaxx

Altes Handwerk in neuem Gewand: Stuck von Iva Viana

Opulenter Schmuck für Decken oder Fassaden: Stuck ziert viele Kathedralen, Paläste und Wohnhäuser in Europa. Die Portugiesin Iva Viana interpretiert die alte Handwerkskunst auf ihre Art und holt sie so in die Gegenwart.