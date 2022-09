Alternative Nobelpreise für Aktivisten aus Afrika, Venezuela und der Ukraine

Die Auszeichnung geht demnach in diesem Jahr an die somalischen Menschenrechtsaktivistinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman, die Ukrainerin Olexandra Matwijtschuk und das Center for Civil Liberties (CCL) sowie das venezolanische Kollektiv Cecosesola für soziale Gerechtigkeit und die ugandische Organisation Africa Institute for Energy Governance AFIEGO, die gegen Landraub und Umweltzerstörung kämpft. Das gab der Direktor der Right Livelihood Stiftung, Ole von Uexküll, in Stockholm bekannt. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2022 werden gewürdigt für ihren Einsatz für Frieden, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Der seit 1980 verliehene Preis der Stiftung heißt offiziell Right Livelihood Award, ist gemeinhin aber als Alternativer Nobelpreis bekannt. Er wurde 1980 von dem deutsch-schwedischen Philatelisten und Publizisten Jakob von Uexküll ins Leben gerufen und wird immer wenige Tage vor der Bekanntgabe der eigentlichen Nobelpreise vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der kongolesische Arzt Denis Mukwege, der US-Whistleblower Edward Snowden oder die afghanische Frauenrechtlerin Sima Samar.

