Ed Sheeran vs. Marvin Gaye

Ed Sheerans Hit "Thinking Out Loud" von 2014 verwendet eine gängige Akkordfolge, die auch in Marvin Gayes legendärem "Let's Get It On" zu finden ist. Die Erben des Co-Autors des Gaye-Klassikers verklagten den britischen Popstar schon 2017 wegen Urheberrechtsverletzung, erst jetzt begann in New York der Prozess. Ein Verfahren zu Sheerans "Shape of You" ging gerade zugunsten des Sängers aus.