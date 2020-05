Alle Jahre wieder: Zikaden überfallen die USA

Kleine Krachmacher

100 Dezibel: Ruderwanze

Ebenfalls besonders laut ist die Ruderwanze, die am Boden von Tümpeln und Teichen lebt. Um in der Paarungszeit auf sich aufmerksam zu machen, reibt das winzige Insekt seinen Penis an seinem Bauch. Das entspricht etwa der Lautstärke eines Orchesters für einen Konzertbesucher in der ersten Reihe.