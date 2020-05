Alkoholverbot in Südafrika: "Wir müssen zurück an die Arbeit"

Wie Südafrikaner mit der Ausgangssperre umgehen

Sorge in den Townships

Im Township Khayelitsha am Stadtrand von Kapstadt erklärt eine Gesundheitshelferin, warum Abstand halten wichtig ist. Gerade in den überfüllten Armenvierteln des Landes ist das besonders schwierig. Polizei und Militär sind mittlerweile in Townships eingerückt und setzen die Ausgangssperre teilweise gewaltsam durch - so die Aussagen von Anwohnern.