Alexandra von Nahmen ist eine der erfahrensten Korrespondentinnen der DW. Als Büroleiterin in Moskau berichtete sie fünf Jahre lang über Russland und die Politik Präsident Putins. Sie berichtete aus den gefährlichsten Krisengegenden in Europa und darüber hinaus, über den Krieg in Georgien, ethnische Säuberungen in Kirgistan, die NATO-Mission in Afghanistan und den Krieg gegen den so genannten Islamischen Staat im Irak.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump war sie Washington-Korrespondentin der DW mit den Schwerpunkten transatlantische Beziehungen und Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Jetzt berichtet sie über die Institutionen von EU und NATO mit besonderem Interesse für Probleme der Terrorismusbekämpfung und Sicherheitspolitik.