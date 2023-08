Alexandra Popp: Auszeichnung für die Vorzeige-Fußballerin

Wer Alexandra Popp nach dem Vorrundenaus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland genau beobachtete, der sah, dass die Wut und die Enttäuschung sie fast innerlich zerriss. Mit hochrotem Kopf versuchte sie in knappen Worten zu erklären, was so unvorstellbar schien. Popp und die Nationalmannschaft waren (zu) früh gescheitert. Und für die 32-Jährige war es deshalb so eine große persönliche Katastrophe, weil sie ihre große Karriere eigentlich nochmal krönen wollte. Dieser Ehrgeiz ist ihr eigen - in ihrer ganzen so erfolgreichen Karriere.

Diese besondere Verbissenheit und Hingabe sind aber wohl auch der Grund, weshalb sie so erfolgreich war in ihrer Sportlerkarriere. Mehrfache Deutsche Meisterin, zweifache Champions-League-Siegerin, Olympiasiegerin 2016 und viele weitere Titel mehr zieren ihre Erfolgsbilanz. Und zumindest einen kleinen Trost dürfte Popp nun neuerlich - trotz der großen Enttäuschung bei der WM 2023 - empfunden haben.

Die kopfballstarke Angreiferin und Torjägerin des Nationalteams und des VfL Wolfsburg hat nun für ihre beachtliche Saison eine persönliche Auszeichnung erhalten. Popp ist zum dritten Mal zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt worden. Bereits 2014 und 2016 hatte die Kapitänin der Wölfinnen, wie die Frauen des VfL auch genannt werden, triumphiert. "Ich freue mich sehr darüber. Es ist eine Anerkennung meiner Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das macht mich sehr stolz", sagte die Geehrte.

Popps große Tierliebe

Die Angreiferin aus Witten hatte mit 16 Treffern in der Saison 2022/23 die Torjägerkanone in der Bundesliga gewonnen, dazu zog sie mit dem VfL ins Finale der Champions League ein. Bei der WM war sie mit vier Treffern in drei Spielen beste deutsche Torschützin. Ihr sei "keine andere Spielerin eingefallen, die es mehr verdient hätte als Poppi", betonte die frühere Bundestrainerin Silvia Neid: "Sie ist das Aushängeschild des gesamten Frauenfußballs in Deutschland."

Aber der Fußball ist nicht das einzige, worum sich Popp in ihrem Leben intensiv kümmert. Popp hat schon in frühen Jahren eine besondere Tierliebe entwickelt. Ihre Schlussfolgerung daraus: Sie hat sich zur staatlich geprüfte Zootierpflegerin ausbilden lassen. Ihre Lehre schloss sie parallel zu ihrem großen Engagement im Fußball im Jahr 2015 im Tierpark Essehof in Niedersachsen ab. Selbstverständlich hat sie auch selbst ein Haustier - ihr Hund Patch ist ihr ein und alles.

Zukunft im DFB-Team ungewiss

Gelegentliche Besuche im Zoo Duisburg, in der Stadt also, in der ihre Karriere beim FCR 2001 Duisburg einst so richtig Fahrt aufgenommen hatte, zeugen von ihrer besonderen Zuneigung. Und deuten womöglich auch eine künftige Möglichkeit für die Karriere nach der Sportlerkarriere an. Doch dafür ist auch noch ein wenig Zeit.

Schließlich hat Popp erst kürzlich ihren Vertrag in Wolfsburg bis 2025 verlängert und wird dort ihre Qualitäten und ihre Erfahrung weiterhin einbringen. Ob sie ihre Karriere auch im Nationalteam fortsetzen wird, hat sie noch nicht entschieden. "Darauf habe ich noch keine abschließende Antwort", sagt Popp. Stand jetzt" werde sie im September zu den Partien der Nations League gegen Dänemark und Island "hinfahren". In welcher Funktion, ließ sie offen.

(mit dpa/sid)