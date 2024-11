Alexandar Detev

Über seine Arbeit bei Deutsche Welle sagt Alexandar: "Die DW ist eine Insel der Prinzipien, des Charakters und der Vielfalt in einem Meer von Fehlinformationen, Unsicherheit und Oberflächlichkeit, in dem ein Großteil der Medien- und Informationslandschaft heute versinkt - in Bulgarien, aber auch in Europa und der Welt. Die Arbeit bei der DW ist eine große Verantwortung und ein Privileg."