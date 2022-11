Europa

Albanien: Gewichtheberin bricht Tabus

In Albanien gilt Gewichtheben als exklusiver Männersport. Doch in den letzten Jahren haben sich auch einige Frauen dieser Herausforderung gestellt. Für die 23-jährige Arjeta Rade ist nichts erfüllender, als ihre Grenzen zu überschreiten. In ihrer Kategorie ist sie Vize-Europameisterin im Gewichtheben.