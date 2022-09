Global 3000

Alaska: Im Land der schmelzenden Gletscher

Gletscher tauen ab, Fischbestände gehen zurück, Bären kommen in die Städte: In Alaskas Arktis sind die Folgen des Klimawandels besonders spürbar. So taut den Bewohnern der nördlichsten Stadt der USA Utqiagvik buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Die Folgen sind dramatisch.