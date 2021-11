Al Jazeera ist ein arabischer Nachrichtensender mit Sitz in Katar. Seit 2006 sendet er auch auf englisch und erreicht damit nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Menschen.

International bekannt wurde der Sender nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 und dem darauffolgenden Krieg in Afghanistan. Im Arabischen Frühling stellte sich Al Jazeera teils offen auf die Seite der Aufständischen. In der Kritik steht der Sender, weil er von vielen als Sprachrohr der katarischen Regierung gesehen wird.