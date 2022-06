DW Nachrichten

Aktivistin in Uganda kämpft gegen Luftverschmutzung

Millionen Menschen sterben in Afrika an den Folgen von Luftverschmutzung – nach AIDS die zweithäufigste Todesursache auf dem Kontinent. Eine Aktivistin in Kampala, das zu den am stärksten verschmutzten Städten Afrikas zählt, will die örtlichen Behörden verklagen.