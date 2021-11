Griechenland erhöht Eintrittspreise für antike Stätten

Wer kommendes Jahr archäologische Stätten in Griechenland besuchen will, muss tiefer in die Tasche greifen. So erhöht sich der Eintritt für die Akropolis und die umliegenden Stätten in Athen von 12 auf 20 Euro.