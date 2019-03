Airbus A380: Ein Fall für den Steuerzahler

A380: Keine Zukunft für den Super-Airbus

Am Anfang einer Ära?

Bei den Passagieren kommt der Riesenflieger gut an. Die nehmen gern in Kauf, dass das Boarding so vieler Fluggäste manchmal eben etwas länger dauert. Die Infrastruktur der meisten Flughäfen ist mit der A380 allerdings überfordert. Daher fliegt die Maschine am häufigsten zwischen den großen Airports: London, Frankfurt, New York, Singapur.