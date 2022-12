Ai Weiwei: "Die Menschen wollen ihr Leben zurück"

"China wird nicht zum ersten Mal mit dem Coronavirus konfrontiert", so Ai Weiwei in dem schriftlich geführten Interview. Der Künstler lebt derzeit mit seiner chinesischen Frau und seinem Kind in Portugal. Dennoch habe das Land in den letzten drei Jahren mit strengsten Beschränkungen für menschliches Verhalten reagiert. "Das ist beispiellos in der Geschichte Chinas wie auch der gesamten Menschheit." China schränke so die Menschenrechte und die persönliche Autonomie der Menschen ein.

Chinesische Polizisten im Einsatz gegen Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Beschränkungen

Die Proteste in vielen chinesischen Städten, die sich gegen die strikten Lock-Downs richteten, seien "Versammlungen des Widerstands". Es seien Protestparolen skandiert worden. "Die Menschen wollen aus der Haft entlassen werden", urteilt Ai Weiwei, "sie wollen ihr normales Leben zurück."

In der Metropole Guangzhou gab es jetzt zwar eine vorsichtige Lockerung der Maßnahmen; dass die Proteste allerdings nachhaltig erfolgreich sein werden, glaubt der Künstler nicht: "Protest kann in China kaum erfolgreich sein, weil die Partei sich als Vertreterin der Interessen des Volkes betrachtet", konstatiert Ai Weiwei, "sodass es für sie so etwas wie Proteste des Volkes gegen sie nicht gibt."

Weißes Blatt Papier: wichtigster Ausdruck der Proteste

Ai Weiwei Drifting

Überdies hätten die Protestierenden bisher keine Anführer. Es stünden keine Organisationen hinter den Demonstrationen, es gebe keine Agenda. "Es ist wie ein Teller mit losem Sand, wie wir in einer chinesischen Redewendung sagen." Ihren wichtigsten ideologischen Ausdruck fänden die Proteste in dem weißen Blatt Papier, das Protestierende hochhielten. "Das ist ein starkes Symbol", so Ai Weiwei, "denn es ist der Appell, die Stimme zu erheben und sich frei äußern zu können."

Das weiße, leere Papier ist nach Einschätzung des Berliner Kunsthistorikers und Medienexperten Michael Diers eine "relativ neue Erfindung" und zugleich ein "bewundernswert mutiges und einfallsreiches" Protestmittel. Diers hat mit "Schlagbilder. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart" (1997) ein Standardwerk zur Sprache von Bildern veröffentlicht.

Weißes Papier zielt auf die Weltöffentlichkeit

Ein starkes Symbol gegen die Sprachlosigkeit - Menschen halten, wie hier bei Protesten in Shanghai am 27. November, ein leeres weißes Papier hoch

Diers verweist im Gespräch mit der Deutschen Welle auf eine Kriegsgegnerin, die bereits im März dieses Jahres im russischen Nischni Nowgorod mit einem leeren weißen Papier fotografiert und anschließend von Polizisten abgeführt worden war. "Ein Symbol wie das leere weiße Papier entsteht dann, wenn zuvor alle anderen Protestversuche gescheitert sind", so Diers. Die Aktion ziele immer auf die Kameras, Adressat sei immer die Weltöffentlichkeit. "Es geht um die Macht der Bilder."

Kunsthistoriker Michael Diers

Das weiße Blatt Papier steht nach Einschätzung Ai Weiweis für Wortlosigkeit und Widerstand gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Abwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aus der Kultur an der Seite der chinesischen Protestierenden verwundert ihn nicht: "Normalerweise sind Künstler und Schriftsteller allesamt Befürworter des Liberalismus." Diese stünden "standardmäßig" auf der Seite der Demonstrierenden. "Aber da das Regime in China die Meinungsfreiheit mundtot macht, ist es egal, wer neben den Demonstrierenden steht", so Ai Weiwei, "sie sind nicht zu sehen."