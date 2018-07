Afrikanische Flüchtlinge gestrandet in Moskau

Ein ungewohntes Bild in der Mamonovskaya Str in Moskau: Rund 60 Afrikaner liegen auf dem Bürgersteig, direkt vor der Botschaft Nigerias. Sie haben keine Rucksäcke, keine Decken, liegen auf einer ausgerollten, blauen Plastikmatte. Es ist 6 Uhr früh und kühl. Einige Nigerianer ziehen sich ihre Kapuzen über den Kopf. Andere stehen langsam auf, strecken sich. Viele sind jung, Anfang 20. Zum Frühstück gibt es Wasser in Plastikflaschen und Schokolade - zur Verfügung gestellt von der russischen NGO "Alternative”. Deren freiwillige Helfer waren in den vergangenen Tagen die einzigen, die das Schicksal von gestrandeten Nigerianern thematisierten.

Nach Schätzung von "Alternative" sind in Russland rund 400 Menschen betroffen, die Hälfte davon in Moskau. Sie kamen legal nach Russland, ohne ein Visum, aber mit einer Fan-ID. Während der WM so einfach nach Russland reisen zu können, war offenbar eine Gelegenheit, die sich nigerianische Schlepper zunutze machten. Sie verkauften an interessierte Landsleute Tickets und versprachen Arbeit, gar eine Karriere als Profi-Fußballer in Russland. Nach der Ankunft der Nigerianer in Moskau erkannten sie schnell, dass sie hereingelegt worden sind. Doch ihnen fehlt das Geld, um irgendwo unterzukommen. Arbeiten dürfen sie nicht. Viele Rückflugtickets sollen, nach Ansicht der NGO, gefälscht sein. Nigerianer, die in den letzten Tagen ihre Botschaft um Hilfe baten, wurden abgewiesen oder an "Alternative” weiter verwiesen. "Wir haben für Dutzende Nigerianer die Unterkunft bezahlt, verköstigten sie”, erklärt Julia Siluyanowa von "Alternative".

Perspektivlos in Moskau: Flüchtlinge aus Nigeria

Ratlose Diplomaten

An diesem Donnerstag erreichte die 32-Jährige die Nachricht, dass die Regierung in Lagos ein Flugzeug nach Moskau geschickt habe, um die Gestrandeten nach Hause zu fliegen. Sieben Stunden warteten die Nigerianer sowie die NGO-Mitarbeiter am Flughafen. Vergebens. Die Moskauer Polizei stellte gegen Mitternacht zwei Autobusse zur Verfügung und fuhr die Nigerianer zu ihrer Botschaft. Auf dem Bürgersteig vor dem Haupteingang verbrachten sie die letzte Nacht. "Ich möchte nur nach Hause”, sagt ein Mann, der aus Angst vor Repressalien in seiner Heimat seinen Namen nicht nennen möchte. Ein anderer stimmt ihm zu und ergänzt: "Wir sind doch Nigerianer und unsere Regierung müsste uns doch helfen.”

Doch in der früh tat sich lange nichts vor der nigerianischen Botschaft in Moskau. Sie öffnet erst gegen 10 Uhr ihre Tore. Gegen Mittag versprach ein Mitarbeiter der Botschaft, die Landsleute in drei günstigen Moskauer Hostels unterzubringen. Nach Aussage von Alternative hat die Botschaft aber nur die Kosten für zwei Übernachtungen übernommen. Was danach wird, weiß niemand.