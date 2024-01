Superstar und Kapitän der "Teranga-Löwen" ist Sadio Mané, der 2022 auch zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Beim Sieg Senegals stand er noch in Diensten des FC Liverpool. Später wechselte er zu Rekordmeister FC Bayern in die Bundesliga, wo er aber nicht gut zurechtkam. Mittlerweile spielt Mané für den Klub al-Nassr FC in Saudi-Arabien.