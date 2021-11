Adele: Tracklist für neues Album "30" ist raus

Diese Sängerin ist eine, die alle Lorbeeren der Popmusik bereits eingeheimst hat: über 100 Millionen verkaufte Platten, einen Oscar, 15 Grammys. Adele Laurie Blue Adkins, weltweit bekannt als "Adele", ist eine Ikone der britischen Popmusik. Nach sechs Jahren Pause erscheint am 19. November nun ihr viertes Studioalbum. Einige Titel wie zum Beispiel "Oh My God" , "I Drink Wine" und "All Night Parking" versprechen nicht nur musikalische unterhaltsam, sondern auch recht humorvoll zu werden. Die am 15. Oktober erschienene erste Single "Easy on Me" brach schon jetzt Rekorde. Fast 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die mitternächtliche Premiere live auf YouTube; innerhalb von nur zwölf Stunden wuchsen die Zugriffszahlen auf rund 20 Millionen. Doch was macht die Britin zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt? Und was verrät der neue Song über die gegenwärtige Situation in Großbritannien?

Adele wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter in Großbritannien auf. Im Alter von 16 Jahren schrieb sie ihren ersten Song, "Hometown Glory"; darin geht es um das einfache Leben einer jungen Frau im südlichen Londoner Stadtteil West Norwood. Nach dem Schulabschluss im Jahr 2006 veröffentlichte sie Demos ihrer Musik auf dem damals populären sozialen Netzwerk "MySpace" und gelangte so an einen Vertrag mit dem Studio "XL Recordings". Ihr Debütalbum "19" erschien im Jahr 2008 und verkaufte sich über zwei Millionen Mal, die Single "Chasing Pavements" gewann einen Grammy und erreichte die Top 40 der Charts.

Bei ihren Liedern geht es um die ganz großen Gefühle, einzigartig werden sie durch ihre markante Stimme: Die kraftvolle Ballade "Rolling in the Deep", einem ehemaligen und nun verhassten Liebhaber gewidmet, verhalf ihr in den USA zum Durchbruch. Der Song erreichte die Spitze der Charts, gewann drei Grammys und wurde mehr als 14 Millionen Mal verkauft.

Das Album "21", auf dem sich die Single befindet, war eines der meistverkauften Alben der vergangenen 15 Jahre weltweit. Bei den Grammy und Brit Awards wurde es im Jahr 2012 zum "Album des Jahres" gekürt. Im Jahr darauf gewann ihr Song "Skyfall", geschrieben mit ihrem langjährigen Partner Paul Epworth, den Oscar für das Beste Lied. Es handelte sich um den Titelsong des gleichnamigen James-Bond-Films aus dem Jahr 2012. Es war der erste Bond-Song, der die begehrte Filmtrophäe gewann.

Daraufhin legte Adele eine Pause ein. 2015 kehrte sie mit ihrer Single "Hello" zurück, die erneut weltweit die Charts stürmte. Auch ihr dazugehöriges Album "25" wurde zum Welterfolg und brach sämtliche Verkaufsrekorde.

Adele in 10 Songs Hometown Glory Adele Laurie Blue Adkins, am 5. Mai 1988 geboren, wuchs bei ihrer alleinstehenden Mutter Penny in London und Brighton auf. Inspiriert von der "girl power" der Spice Girls interessierte sie sich schon früh für den Gesang, besuchte eine Musikschule und schrieb mit 16 ihren ersten Song "Hometown Glory", der vom einfachen Leben als Mädchen in West Norwood handelt.

Adele in 10 Songs Chasing Pavements Einfach blieb Adeles Leben nicht lange. Nach dem Schulabschluss 2006 postete die 18-Jährige Demos auf MySpace. Daraufhin bot "XL Recordings" der unbekannten Sängerin einen Vertrag an. Im Januar 2008 kam die Single "Chasing Pavements" heraus. Darin konfrontiert Adele ihren untreuen Freund mit geballer Faust. Die brutale Ballade erreichte die Top-40 und gewann einen Grammy.

Adele in 10 Songs My Same Adeles Debutalbum "19" vom Januar 2008 verkaufte sich über zwei Millionen Mal innerhalb eines Jahres - erstaunlich für eine zunächst völlig unbekannte Künstlerin. Adele musste bald erfahren, dass der Ruhm seinen Preis hat. "My Same" handelt vom Disput mit ihrer besten Freundin, der Performancekünstlerin Laura Dockrill. In der Single "Rumour Has It" flammte der Krach später noch einmal auf.

Adele in 10 Songs Rolling in the Deep Adeles Erfolgsrezept: Herzensleid. Ihre schwebenden Klagen von Verrat und Schmerz waren Klangkulisse für Millionen. Die fulminante Popballade "Rolling in the Deep" - in dem sie einen ehemaligen Liebhaber rachlüstig anklagt - feierte einen großen Triumph in den USA. Der im November 2010 erschienene Song erreichte die Chart-Spitze, brachte drei Grammys und wurde über 14 Millionen Mal verkauft.

Adele in 10 Songs Turning Tables Das viel gepriesene Album "21" erschien im Januar 2011. Sie nannte es ihre "Beziehungsbruch-Platte" nach der Trennung von einem der Öffentlichkeit unbekannten Freund. Die Lieder sprechen von schmerzlicher Verwundbarkeit und gleichzeitig von Widerstandskraft. Allen Beziehungsproblemen zum Trotz wurden Adele und ihr Partner Simon Konecki (Bild) 2012 Eltern. Der Sohn heißt Angelo.

Adele in 10 Songs Lovesong Wegen ihrer Bodenständigkeit ist Adele sehr beliebt. Sie trinkt auch gern mal einen, flucht wie ein Soldat und liebt The Cure (Bild), deren "Lovesong" sie in "21" coverte. Im lokalen Pub ist sie ebenso daheim wie auf den schlammigen Pferdekoppeln von Glastonbury oder in den glänzenden Konzertsälen der Welt. "Ich gehe lieber mit Freunden essen als ins Fitnessstudio", erklärte sie der "Daily Mail".

Adele in 10 Songs Set Fire to the Rain "21" ist das meist verkaufte Album der vergangenen zehn Jahre weltweit - über 30 Millionen Mal. Es wurde "Album of the Year" bei den Grammy und Brit Awards 2012. Ausgekoppelt sind drei Nr. Eins-Singles in den USA - auch der aufbrausende Song "Set Fire to the Rain". Die junge Frau aus West Norwoods Arbeiterschicht bekam nun die Aufmerksamkeit aller - von Beyoncé (Bild) bis hin zu Barack Obama.

Adele in 10 Songs Someone Like You Durch Songs wie "Someone Like You" sind Name und Stimme allgegenwärtig. Der Ruhm ist für Adele allerdings problematisch - auch wegen der Kritik an ihrem Erscheinungsbild. "Berühmt zu werden ist sehr leicht", sagte sie im " The Observer". "Man wird in den starken Sog hineingezogen. Viel schwieriger ist es, dem zu widerstehen. Nachher habe ich es aber abgelehnt, dieses unechte Leben zu akzeptieren."

Adele in 10 Songs Skyfall Sie hat alles erreicht, was man erreichen kann. 2011 wurde Adele eingeladen, den Titelsong zum neuen James Bond-Film "Skyfall" (Bild) zu schreiben und aufzunehmen. Er entstand in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner Paul Epworth und stürmte die Charts im Oktober 2012. Sie erhielten einen Academy Award für "Best Original Song". Es war das erste Mal, dass ein Bond-Song diese Ehre erhielt.

Adele in 10 Songs Hello 2012 pausierte Adele, um sich ihrem Privatleben zu widmen. Im Oktober 2015 tauchte sie dann mit "Hello" wieder auf. In über 30 Ländern erreichte die belebende Ballade den ersten Platz; ein Vorgeschmack auf ihr drittes Album "25". "Meine letzte Platte war eine Beziehungsbruch-Platte", sagt Adele. "Das Neue Album könnte man 'Versöhnungs-Platte' nennen. Ich möchte verlorene Zeit wieder wettmachen." Autorin/Autor: Julian Tompkin / RF



Sechs Jahre später ist nun "Easy on Me" erschienen. Der Song ist so gefühlvoll wie schlicht, er kombiniert die bekannten Stärken der Sängerin: Adeles markante Stimme und Herzschmerz als Thema, das alles zu den Klängen eines Klaviers.

Das dazugehörige Musikvideo beginnt in Schwarz-Weiß, es zeigt die Sängerin in einem leeren Haus, das sie verlässt. Sie setzt sich in ein altes Auto, legt eine Kassette ein, fährt los, Stöße von Papier flattern vom Beifahrersitz durch das offene Fenster hinaus auf die Straße. Dazu singt sie: "Go easy on me", sinngemäß auf Deutsch: "Sei nicht so streng zu mir". Adele besingt in diesem Lied laut eigener Aussage ihre Scheidung - und allerlei Gründe fallen ihr ein, warum es nicht ihre Schuld gewesen sei. Platz für jemand anderen ist dabei nicht, Lied und Video drehen sich voll und ganz um die erfolgreiche Sängerin, die sich gern bodenständig gibt.

Es ist ein nostalgischer Song, der sich ausschweifend dem eigenen Befinden widmet, der eigenen Vergangenheit. Melancholisch statt kämpferisch, rückwärtsgewandt, nicht zukunftsorientiert.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Adele: Sängerin Der britischen Sängerin und mehrfachen Grammy-Gewinnerin Adele gelingt 2021 eine Premiere: Sie ist zeitgleich auf dem Cover der Novemberausgabe der britischen wie auch der US-Vogue zu sehen. Lange war von ihr nichts zu hören. Doch nun soll auch ihre neue Single "Easy On Me", als Vorbote eines neuen Albums, am 15. Oktober erscheinen.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Greta Thunberg: Klimaschutzkämpferin Mit der von ihr initiierten Bewegung "Fridays for Future" ist die Schwedin berühmt geworden. Jetzt ziert die Aktivistin das Cover der ersten Ausgabe der "Vogue Scandinavia". Auf Twitter nutzt sie die Gelegenheit für Kritik an der Modebranche, die "erheblich zum Klima- und Umweltnotfall" beitrage. Ihr Outfit sei aus recyceltem Material gemacht. Damit setzt sie ein Zeichen gegen "Fast Fashion".

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Malala Yousafzai: Aktivistin Als Malala 15 Jahre alt war, verübten die Taliban einen Anschlag auf sie, weil sie sich für die Bildung von Mädchen einsetzte. Sie überlebte und setzte ihren Kampf fort. Dafür erhielt sie 2014 den Friedensnobelpreis. In der Vogue spricht sie über die Grenzen des Online-Aktivismus: "Im Moment assoziieren wir Aktivismus mit Tweets. Das muss sich ändern, denn Twitter ist eine ganz eigene Welt."

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Amanda Gorman: Dichterin Fasziniert verfolgte die Weltöffentlichkeit am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden den Vortrag einer jungen Frau: Amanda Gorman. Die Dichterin und Aktivistin trug ihr Poem "The Hill we Climb" vor und wurde über Nacht berühmt. Mittlerweile hat sie einen Buch- und einen Modelvertrag. Im Mai präsentiert die Modezeitschrift Vogue die 23-Jährige als erste Dichterin auf dem Cover.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Lizzo: Rapperin Lizzo liegen vor allem Themen wie Diversity und "Body Positivity" am Herzen. Auf Instagram hatte die US-Sängerin und Rapperin verbreitet, sie sei die erste schwarze Frau auf einem Vogue-Cover. Das war im Oktober 2020. Ihr Tweet dazu: "Unser Zeit ist gekommen! Für alle meine schwarzen Mädels: Wenn ihr etwas noch nicht getan habt - seid die Ersten!"

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Harry Styles: Sänger Im November 2020 entschied sich das Modemagazin Vogue dafür, den britischen Musiker Harry Styles aufs Cover zu hieven - bis dato der erste Mann überhaupt, dem diese Ehre zuteil wurde. Die neue Diversity eben. Mit Samtjacke, Fingerschmuck und Gucci-Look sorgte sein Outfit für Furore bei Fans und Lesern. Seine Reaktion darauf: "Das Aufregende an dieser Zeit ist, dass man alles tragen kann."

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Padma Lakshmi: Fernsehköchin und Model Spitzenköchin Padma Lakshmi ist Gastgeberin einer Emmy-prämierten US-Fernsehshow, schreibt erfolgreiche Kochbücher und ist als Botschafterin für die Bürgerrechtsbewegung American Civil Liberties Union tätig. Sie engagiert sich in der Endometriose-Stiftung und thematisierte in der New York Times sexuelle Gewalt - auch sie war ein Opfer. Auf dem Cover der Vogue-India erschien sie im Juni 2019.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Yalitza Aparicio: Schauspielerin In Mexiko schaffen es eher hellhäutige Models aufs Cover, obwohl die Indigenen die Mehrheit im Land stellen. Aber Yalitza Aparicio schrieb Kinogeschichte: Die ehemalige Lehrerin ist die erste indigene Frau, die jemals als "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert wurde - für ihr Leinwandebüt 2018 in Alfonso Cuaróns "Roma". Außerdem ist sie UN-Sonderbotschafterin für indigene Völker.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Lupita Nyong'o: Oscar-Preisträgerin Die Kenianerin war noch ein Kind, als sie Whoopi Goldberg und Oprah Winfrey im Film "Die Farbe Lila" bewunderte. Bis dahin war sie wegen ihrer schwarzen Hautfarbe sehr unsicher. "Aber diese Frauen sahen wie ich aus und taten das, wovon ich träumte: schauspielern!" Lupita Nyong'o trat in ihre Fußstapfen und bekam 2014 für ihre Rolle im Hollywood-Drama "12 Years a Slave" einen Oscar.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Priyanka Chopra: Miss World 2000 Die Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra gewann im Jahr 2000 beim internationalen Wettbewerb um den Titel "Miss World" die Krone als "schönste Frau der Welt". Sie war die erste Inderin, die auf einem Vogue-Cover abgebildet wurde. Inzwischen lebt sie in Hollywood. Ihre Memoiren "Unfinished" schafften es auf die Bestsellerliste der New York Times.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Madonna: Pop-Ikone Madonna, eine der größten Ikonen der Popmusik, zierte im Laufe ihrer Karriere gleich mehrfach das Titelbild der Vogue. Ihr immer neues Image als Sängerin setzte Modetrends. Weltberühmte Designer schneiderten ihr Bühnenkostüme auf den durchtrainierten Leib. Dem US-Magazin Vogue gab die heute 62-Jährige nicht nur Interviews, sondern offenbarte Leserinnen auch Mode- und Make-up-Tipps.

Vogue-Doppelschlag: Adele zwei Mal auf dem Cover Frauen, über die man spricht Neben Laverne Cox, die als erste Transsexuelle das Cover der britischen Vogue zierte, finden sich auf dieser Ausgabe die Konterfeis gleich mehrerer Frauen, die die Welt auf die ein oder andere Weise bewegten: darunter Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, Schwedens Klimaaktivistin Greta Thunberg und die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Autorin/Autor: Brenda Haas



Damit fügt sich die Single perfekt ins britische Kulturklima ein. Ob in der Literatur, der Musik, beim Film oder sogar in der Politik, Großbritanniens Kultur ist zurzeit geprägt von nostalgischer Rückschau und dem Kreisen um sich selbst. Demgegenüber stehen solche Werke, die sich der Situation mit selbstironischer Distanz und trockenem Humor nähern.

Möglicherweise wird auch Adeles neues Album diesen Spagat wagen: Der Journalist Giles Hattersley, der es für die "Vogue" bereits hören durfte, spricht auf Instagram von einer professionellen Weiterentwicklung: die Bandbreite des neuen Albums sei enorm, die Auswahl verschiedener Musikrichtungen geradezu eklektisch. Das lässt vermuten, das nicht jedes Lied auf dem Album so klingen wird wie "Easy on Me".

Die Tracklist, die die Sängerin rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Albums ins Internet stellte, lässt auf eine bunte Mischung hoffen: Ein Song mit dem Titel "I Drink Wine" oder "All Night Parking" weist möglicherweise auf eine humorvollere Herangehensweise ans Leben hin. Demgegenüber stehen die letzten zwei Tracks des Albums, die wieder auf viel Herzschmerz und Selbstmitleid hindeuten; erst kommt "To Be Loved", direkt gefolgt von "Love is a Game". Bei seinem Verhältnis zur Liebe scheint sich dieses Album nicht ganz sicher zu sein.

Der "Vogue" gab die Sängerin pünktlich zur Veröffentlichung der neuen Single "Easy on Me" ein langes Interview, in dem sie unter anderem über die Trennung von ihrem Ehemann und Vater ihres Sohnes sprach. Auch ihr Gewicht wurde dort zum Thema gemacht. In den sozialen Netzwerken wurde ihr vorgeworfen, nicht länger als Idol für "body positivity" (deutsch: "positives Körperbild") auftreten zu können, nun, da sie stark abgenommen habe. Adele betont, dass das niemanden etwas angehe. "Mein Körper gehört mir", stellte die Sängerin in der "Vogue" klar. Ein Song auf ihrem neuen Album wird "Woman Like Me" heißen - vielleicht kommt hier zum ersten Mal eine feministische Hymne der Marke "Adele" auf die Hörerinnen und Hörer zu.



