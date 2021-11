Die Adam Opel AG ist ein deutscher Automobilhersteller, der seit 1929 zum US-Automobilkonzern General Motors gehört. Inzwischen kaufte der französische Autobauer PSA die Marke.

Europaweit arbeiten 34.500 Beschäftigte für Opel, in Deutschland sind es 16.500. Damit ist Opel einer der größten Fahrzeughersteller in Deutschland. Der Unternehmenssitz ist in Rüsselsheim am Main.