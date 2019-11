Absolut Kult: Die „Sesamstraße“ wird 50!

Kulturell steht das Jahr 1969 in den USA für das legendäre Woodstock-Festival und den Slogan „Peace, Love and Happiness". Im gleichen Jahr fing jedoch eine weitere Revolution an, die ähnlich weitreichende Konsequenzen haben dürfte - für viele Millionen Kinder.

Die erste Folge der „Sesamstraße" lief am 10. November 1969 in den USA im Fernsehen. In dem neuen TV-Format ging es auch um das friedliche Miteinander aller Menschen: Die kleine Sally ist neu in der Nachbarschaft. Sie besucht eine erfundene Sesamstraße in New York, „wo alles geschieht" und Menschen aller Hautfarben und sozialen Schichten nebeneinander leben. Und natürlich, auch die Muppets sind da: Sally trifft auf den gelben Großvogel Big Bird - in Deutschland als „Bibo" bekannt - und Oscar, der in einer Mülltonne lebt (Artikelbild).

Lerninhalte wie lustige Werbespots

Die Stars der Sesamstraße: Ernie und Bert

Ziel der „Sesamstraße" war, mit Hilfe von lustigen Puppen und kurzen Sketchen Bildungsinhalte wie das ABC, Zahlen oder auch wichtige Verkehrsregeln zu vermitteln. Vor allem Kinder im Vorschulalter aus armen, bildungsfernen Familien sollten davon profitieren. Um ihre Aufmerksamkeit zu wecken, erinnerten die kurzen Beiträge auf den ersten Blick an Werbespots. Die wichtigsten Inhalte wurden mehrmals wiederholt. Am Ende der ersten Sendung stellte der Frosch Kermit den Kindern den Buchstaben „W" vor: „Einfach zu schreiben, wenn Du gut mit geraden Linien bist".

Es sind vor allem die Puppen, die mittlerweile mehreren Generationen in Erinnerung geblieben sind. Wie das blaue Krümelmonster, das immer auf der Suche nach Keksen ist und vor lauter Hunger auch Gegenstände verschlingt - zum Beispiel das von Kermit vorgestellte „W". Der chaotische Ernie und sein mürrischer Mitbewohner Bert werden zu den Superstars der TV-Serie. Jahre später wurde sogar spekuliert, ob sie vielleicht ein Paar sind. Was als innovative Kindersendung anfing, wurde bald zu einer Bildungsinstitution. Heute wird die „Sesamstraße" in 150 Ländern und insgesamt 70 Sprachen gezeigt.

Nur im Fernsehstudio: Die deutsche „Sesamstraße"

Schnell kam die Sendung auch nach Deutschland. Hier hatte sie jedoch keinen einfachen Start. Seit 1973 liefen die synchronisierten US-Episoden in den ARD-Anstalten, mit Ausnahme des Bayerischen Rundfunks. Der damalige BR-Fernsehdirektor Helmut Oeller vertrat den Standpunkt, die deutschen Kinder könnten sich mit den „in den Sendung auftretenden Negern" nicht identifizieren. Erst 30 Jahre später wurde die Sendung im größten Bundesland Deutschlands auch ausgestrahlt.

Für viele Eltern und Wissenschaftlern in Deutschland war das Ghetto-Flair der US-amerikanischen Sesamstraße zu fremdartig. Deswegen startete 1978 eine deutsche Version der Sendung. Die spielte nicht auf der Straße, sondern in einem großen, offenen Haus, nachgebaut in einem NDR-Fernsehstudio in Hamburg. Und mit deutschen Schauspielern als Moderatoren. Speziell für den deutschen Markt waren in den USA neue Charaktere entwickelt worden: die vogelartige Tiffy und der Bär Samson.

„Samson war ein bisschen tumb, aber nicht doof", erinnert sich Puppenbauer Peter Röders, der damals den Bären gespielt hat. Der träge Samson war als Gegengewicht für die altkluge Tiffy gemeint. „Das war ein gemütlicher Bär, der Kinder sehr ansprach", sagt Röders. "Bloß wenn die Kinder ins Studio kamen, da haben sie Angst gekriegt, weil er zu groß war.". Die 2 Meter große Figur, die er zu tragen hatte, wog etwa 20 Kilogramm. Für Röders bedeutete diese Rolle schweißtreibende Arbeit.

Migrationsgesellschaft, einfach erklärt

Die deutschen Moderatoren: Uwe Friedrichsen, Lilo Pulver (lachend) Horst Janson

Neben originellen TV-Clips aus der amerikanischen Sendung gab es auch lokale Geschichten aus Deutschland, die den damaligen Zeitgeist wiederspiegeln. Wie die Szene aus einem realen Hamburger Hochhausviertel in der ersten deutschen Folge: Die fünfjährige blondgelockte Angelika und ihre Familie ziehen ein. Kinder aus der Nachbarschaft sammeln sich vor dem Eingang. Die eine Hälfte der Gruppe: Deutsche Kinder aus Hamburg, die andere Hälfte aus Ländern, aus denen die Gastarbeiter nach Westdeutschland kamen - Griechenland, Spanien, Türkei.

Als die Kinder das Interesse verlieren und verschwinden, bleibt nur die kleine schwarzhaarige Filiz vor dem Hauseingang stehen: „Wollen nicht mit mir spielen. Bin aus Türkei, aus Dorf", sagt sie in gebrochenem Deutsch. Ihre Eltern sind noch auf der Arbeit in einer Fabrik. Angelika, das neu zugezogene Nachbarskind, lädt Feliz in ihre Wohnung ein, wo das türkische Mädchen auch von Angelikas Eltern freundlich empfangen wird. Als alle später auf den Umzugskartons zusammen essen, ist die Traurigkeit von Filiz schnell weg.

Die Puppe "Zari" in der afghanischen Ausgabe der berühmten "Sesamstrasse" (2016)

"In den USA lag der Fokus auf dem Lernen", erinnert sich Peter Röders. "Bei uns war es mehr auf soziales Miteinander ausgerichtet. Die Geschichten sind so aufgebaut, dass es nie Ärger gibt. Und wenn Ärger, dann wird er ganz schnell geklärt, besprochen - und alles wird wieder gut".

Weltweit bekannt, in New York gewürdigt

So wurde die „Sesamstraße" immer wieder auf die lokalen TV-Sender und Zielmärkte angepasst. In China spielte sie in einer Fahrradwerkstatt. In der israelischen Show „Rechow Sumsum" warben die Puppen Mahmud und Noah für Verständigung zwischen Arabern und Juden. In Südafrika klärte Kami, eine HIV-positive Puppe, Kinder über die Krankheit Aids auf.

Gibt sie wirklich: die "Sesam Street" in New York

Die gemeinnützige US-Firma Sesame Workshop, die die „Sesamstraße" in den USA produziert, spricht bis heute mit der Sendung auch akute soziale Probleme an. Vor dem Hintergrund der Opioidkrise in der USA gibt es seit 2019 die neue Puppe Karli, die in einer Pflegefamilie lebt, weil ihre Mutter drogenabhängig ist. Die Firma produzierte auch eine Version der Sendung für syrische Flüchtlingskinder im Nahen Osten.

Nach fünf Jahrzehnten ist die „Sesamstraße" zu einem weltbekannten popkulturellen Symbol geworden. Prominente Musikerinnen wie Beyoncé und Feist, aber auch die ehemalige "First Lady" Michelle Obama sind in der Sendung aufgetreten. Und seit Mai 2019 ist die international bekannte Sesamstraße auch in New York zu finden. Dort wurde einem kurzen Abschnitt der 63. Straße in Manhattan, in der Nähe des Central Park, der Beiname „Sesame Street" gegeben.