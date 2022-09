DW Nachrichten

Abschied von der Queen

Königin Elizabeth II. war vor acht Tagen gestorben. Am Montag soll sie beigesetzt werden in Gegenwart von hunderten internationalen Staatsgästen. Zuvor aber darf ihr jede und jeder die Ehre erweisen, der genug Geduld mitbringt für den kurzen und doch so langen Weg in die älteste Halle des britischen Parlaments.