Abkommen mit Fallstricken und Fragezeichen

Noch ist es nur eine politische Vereinbarung, aber eine mit wirtschaftlicher Sprengkraft. Laut EU-Kreisen soll es der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gelungen sein, den vorläufigen Schlussstrich unter ein seit sieben Jahren verhandeltes Investitionsabkommen mit China zu setzen. Demnach seien die Gespräche auf technischer Ebene abgeschlossen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis habe nach Abschluss der Verhandlungen eine politische Grundsatzeinigung mit der Führung in Peking empfohlen, hieß es aus EU-Kreisen.

Ungleiche Ausgangsbedingungen

Anders als bei einem Freihandelsabkommen geht es im Investitionsabkommen nicht um Zölle, sondern vor allem um den Zugang zu den gegenseitigen Märkten. Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln begrüßt das Abkommen, gibt aber auch zu Bedenken: "Die Ausgangsposition ist ungleich. Chinas Markt ist viel verschlossener, aber in Europa kann jeder bereits frei investieren. Deshalb war von vornherein klar, dass China mehr Zugeständnisse machen musste als die EU, das kann man jetzt nicht als besonderen Erfolg feiern", so der Ökonom im Gespräch mit der DW.

Ziel erreicht: Angela Merkel wollte das Abkommen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erreichen

In einigen Bereichen müssen europäische Firmen bei Niederlassungen in der Volksrepublik noch immer ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner eingehen und somit auch ihre Geschäftsgeheimnisse teilen. "Bisher hat China in vielen Bereichen vor allem Versprechungen gemacht, aber den Zugang für europäische Firmen und den Schutz geistigen Eigentums in der Praxis kaum verbessert - es bleibt abzuwarten, ob das Abkommen diesmal mehr als Lippenbekenntnisse bereithält", so Matthes.

Noch nicht in Stein gemeißelt

Die bisher bekannten Informationen lesen sich sehr vage. So heißt es aus EU-Kreisen, dass die EU nun verbesserten Zugang zum chinesischen Markt mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern bekommen soll. Dazu sollen auch Sektoren wie Energie, Gesundheit, Fahrzeuge und Cloudangebote gehören.

Um den Diebstahl von geistigem Eigentum zu unterbinden, soll es neben neuen Regeln zum ersten Mal auch klare Vorgaben für das Verhalten von chinesischen Staatsunternehmen und mehr Transparenz bei Subventionen geben. Für Matthes ist gerade die Schaffung von mehr Wettbewerbsgleichheit ein zentraler Punkt. "Aktuell ist der Wettbewerb verzerrt. Vor allem chinesische Staatskonzerne, aber auch private Firmen werden umfassend subventioniert und machen uns auf dem Weltmarkt und hier in Europa zunehmend Konkurrenz zu unfairen Bedingungen", sagt Matthes.

Zwar sei ein verbesserter Marktzugang wünschenswert. "Davon profitieren aber vor allem große internationalen Konzerne. Die kleinen und mittelständischen europäischen Unternehmen mit Fokus auf den EU-Markt haben davon nichts, werden es aber hier zunehmend mit chinesischen Staatskonzernen zu tun bekommen, mit denen sie nicht zu gleichen Bedingungen konkurrieren können." Deshalb hätte die Beseitigung der chinesischen Wettbewerbsverzerrungen das vorrangige Ziel beim Abkommen sein müssen.

Wie lautet die Rechnung für die EU?

Laut EU-Quellen verpflichtet sich China demnach auch zu Bestimmungen bei Nachhaltigkeitszielen. Zeitweise waren die Gespräche wegen eines Streits über Zwangsarbeit in China ins Stocken geraten. Die Probleme scheinen nun ausgeräumt. So habe China zugesagt, "dauerhafte und nachhaltige Anstrengungen" zur Ratifizierung der Konvention der internationalen Arbeitsorganisation ILO zur Zwangsarbeit zu unternehmen. Darüber hinaus werde die EU autonom weitere Instrumente zum Kampf gegen Zwangsarbeit entwickeln.

Das Verhandlungsergebnis sei das ehrgeizigste, das China jemals mit einem Drittstaat vereinbart habe, hieß es aus den EU-Kreisen weiter. Noch ist allerdings unklar, was die EU als Gegenleistung bereit war zu geben. Laut EU-Kreisen ist beispielsweise die Frage nach der umstrittenen Ausstattung von 5G-Netzen durch den chinesischen Hersteller Huawei in den Verhandlungen ausgeklammert.

Jürgen Matthes befürchtet, dass eine verbindliche Festschreibung der Offenheit des europäischen Marktes der EU Nachteile bringen könnte. "Wenn China in der Praxis nicht liefert, was es verspricht, dann muss die EU auch Möglichkeiten haben, vom Abkommen abzuweichen und ihren Markt stärker zu schließen."

Bruch mit den USA?

Für Angela Merkel wäre das Investitionsabkommen ein Erfolg. Denn gerade sie hatte sich immer wieder dafür eingesetzt und ein Ergebnis innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft eingesetzt. Diese geht am 31. Dezember zu Ende. Umso größer ist auch Befürchtung, dass das Abkommen nun überhastet zustande gekommen sein könnte. Menschenrechtsaktivisten lehnen das Abkommen mit Verweis auf die Lage in China ab. Erst am Morgen hatte die EU die Freilassung der chinesischen Bloggerin Zahn Zhang gefordert.

Durchkreuzt die EU mit dem Abkommen die China-Pläne von Joe Biden?

Auch Transatlantiker geben zu bedenken, dass die EU mit dem Abkommen nun die USA verschrecken könnte. Dort bastelt der designierte US-Präsident Joe Biden bereits an seiner China-Strategie. Sein Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte auf Twitter die Verhandlungen zwischen der EU und China kommentiert. Demnach würde die neue amerikanische Administration "frühe Konsultationen mit unseren europäischen Partnern über unsere gemeinsamen Besorgnisse über Chinas wirtschaftliche Praktiken begrüßen."

Heißt im Klartext: Die USA könnten erst mal durch das Vorpreschen der EU verstimmt sein. Auch Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft hätte sich ein gemeinsames Vorgehen mit den USA gewünscht. "Gerade beim Punkt des chinesischen Staatskapitalismus und der Wettbewerbsverzerrungen ist die Chance mit den USA gemeinsam größer, etwas wirklich Greifbares zu erreichen", so Matthes. Durch das Abkommen könne die EU ihr Pulver zu früh verschießen.

Doch selbst nach der sich nun anbahnenden politischen Grundsatzeinigung gebe es noch immer Klärungsbedarf im Detail - so EU-Quellen. Danach folgen dann auch noch die Ratifizierung des Abkommens. Zeit für politische Erwägungen, Machtspiele und eine öffentliche Debatte ist also durchaus noch gegeben.