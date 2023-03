Abgefahren: Spektakuläre Rad-Infrastruktur

Durch die Bäume radeln...

Weltweit begeistern kreative Infrastrukturprojekte Radlerinnen und Radler: In der belgischen Region Limburg steigt diese kreisförmige Fahrradbrücke bis auf zehn Meter Höhe an. In einem spiralförmigen Doppelweg geht es bis in die Baumkronen in Flanderns größtem Waldgebiet. So können Radfahrer bei diesem Naturerlebnis in luftiger Höhe einen 360-Grad-Blick genießen.