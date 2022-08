Noch näher an der Natur

Es gibt sie in Deutschland, in der Schweiz oder in Finnland - in vielen Ländern Europas. Baumzelte. Sie stehen für minimalistisches Campen. Am besten nichts oder nur wenig mit ins Zelt nehmen, es kommt ins Rutschen, wenn man sich bewegt. Gepäck und Proviant kommen deshalb in eine Metallkiste oder Box unterm Zelt. Besonders schön: Ist der Himmel klar, kann man die Plane öffnen und Sterne gucken.