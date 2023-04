Abba-Gitarrist Lasse Wellander ist tot

Der langjährige Abba-Gitarrist sei am Karfreitag im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die schwedische Zeitung "Göteborgs-Posten" am Sonntagabend unter Berufung auf Angaben der Familie berichtete. Die Angehörigen hatten zuvor auch auf Wellanders Facebook-Seite mitgeteilt, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei. "Mit unbeschreiblicher Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser geliebter Lasse eingeschlafen ist. Lasse erkrankte kürzlich an Krebs und starb am frühen Karfreitag friedlich, umgeben von denen, die ihm am nächsten standen", schreiben sie.

Wellander arbeitete ab 1974 mit Abba

Wellander war ab Oktober 1974 der Leadgitarrist auf allen Alben. Nach der Trennung von Abba arbeitete er weiterhin mit Björn Ulvaeus und Benny Andersson zusammen.

Lasse Wellander wurde 1952 geboren und begann seine professionelle Laufbahn als Musiker im Alter von 16 Jahren in der Band Peps & Blues Quality. Später spielte er mit Künstlern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad. Er sei ein herausragender Musiker, aber vor allem "ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Großvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann" gewesen, so die Angehörigen.

Wellander spielte auf zahlreichen Tourneen mit Abba

Die vier Kernmitglieder der schwedischen Popband Abba - das sind Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad. Zum Tod von Wellander sagten sie britischen Nachrichtenagentur PA: "Wir erinnern uns an die freundlichen Worte, den Sinn für Humor, das lächelnde Gesicht und die musikalische Brillanz des Mannes, der so eine wichtige Rolle in der Geschichte von Abba gespielt hat. Er wird sehr vermisst und niemals vergessen werden."

Wellander begleitete die vier Musiker ab den 1970er Jahren auf mehreren Alben und Touren. Er wirkte auch an den Soundtracks der "Mamma-Mia"-Filme mit.

so/hin (Göteborgs-Posten, dpa)