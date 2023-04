Parcour überwinden

Die Läufer und Läuferinnen haben die Wahl zwischen einer 5,10 oder 15 Kilometer langen Parcourstrecke, und Tausende stürzten sich wieder begeistert in Wasser, Matsch und Schlamm. Inspiriert von dem britischen "Tough Guy Race", starteten die beiden Begründer Will Dean und Guy Livingstone das erste "Tough Mudder"-Event 2010 in Pennsylvania, damals bereits mit 4500 Teilnehmenden.