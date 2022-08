Deutschland

90 Jahre Autobahn in Deutschland

Menschen in aller Welt denken als erstes an sie, wenn sie an Deutschland denken: die Autobahn. Dichtes Netz, glatter Asphalt, kein Tempolimit. Eine Erfindung der Nazis und Hitler, wie viele glauben, war sie aber nicht.

Erste "kreuzungsfreie Kraftfahrstraße" Die heutige A555 war die erste "kreuzungsfreie Kraftfahrstraße". Der Begriff "Autobahn" wurde erst später üblich. Das entscheidende Merkmal war aber schon damals: Keine Kreuzungen, stattdessen Abfahrten und Knotenpunkte. Keine Ampeln, immer mindestens zwei Spuren.

Keine Nazi-Erfindung Und so sah das vor 90 Jahren aus. Eröffnet wurde die Strecke in Anwesenheit des Kölner Oberbürgermeisters und späterem Bundeskanzler Konrad Adenauer. Baujahr und Bauherr machen deutlich: Die häufige Annahme, dass die Autobahn eine Erfindung der Nazis gewesen sei, ist historisch inkorrekt.

"Reichsautobahnen" unter Hitler Und doch ist die Geschichte der Autobahnen eng mit der Person des Diktators Adolf Hitler verbunden. Denn von seiner Machtergreifung 1933 an beschleunigte er den Bau der "Reichsautobahnen". Das hier gezeigte Propaganda-Bild zeigt Hitler beim ersten Spatenstich für die Reichsautobahn Frankfurt/Main - Mannheim, 23.09.1933.

Bauarbeiten im Eiltempo Schon zwei Jahre später wurde das Teilstück eröffnet, auch dieses Ereignis wurde für die Propaganda ausgeschlachtet. Offiziell sollte der Autobahnbau, so die Nazi-Argumentation, der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre entgegenwirken. In Wahrheit diente der schnelle Bau aber bereits Hitlers Kriegsvorbereitungen.

Moderner und schneller Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Wiederaufbau und Ausbau der Autobahnen weiter, vor allem im Westteil des geteilten Deutschlands. Gleichzeitig wurden sie moderner und es wurde in die Sicherheit investiert. Hier eröffnet der damalige Bundesverkehrsminister Leber 1969 ein Funk-Notrufsystem.

Spaziergang auf der Autobahn Auch das hier ein Bild, das viele mit der Geschichte der deutschen Autobahn verbinden: 1973, während der weltweiten Ölkrise, gab es bundesweite Sonntagsfahrverbote und die Autobahn wurde für Spaziergänger freigegeben.

Ausgestorben Auch das eine Folge des Zwangs zum Ressourcensparen: Dass dieser Abschnitt in der Millionenstadt Hamburg komplett autofrei ist, kam nach 1973 wohl nicht mehr vor.

Deutsches Alleinstellungsmerkmal Dafür kennen - und lieben - viele Menschen die deutsche Autobahn: kein Tempolimit. Auf mehr als 9000 Kilometern darf, sofern es der Verkehr zulässt, gerast werden. Das gibt es sonst nirgends in Europa. Umstritten ist das Fahren ohne Limit aber auch hierzulande, Kritiker sagen, eine generelles Tempolimit würde dem Klima guttun und die Verkehrssicherheit erhöhen.

Immerwährende Baustelle So richtig fertig wird die Autobahn nie. Wie hier an der "Stammstrecke" A555 wird ständig irgendwo gebaut und ausgebessert. Damit die "alte Dame" Autobahn auch nach 90 Jahren immer frisch aussieht. Na dann, herzlichen Glückwunsch!