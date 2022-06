DW Nachrichten

9-Euro-Ticket geht deutschlandweit an den Start

Ab 1. Juni kann man so viel im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fahren, wie man möchte, für nur 9 Euro im Monat. Das soll die Verbraucher entlasten, die spätestens seit dem Ukrainekrieg nicht nur an der Tankstelle tiefer in die Tasche greifen müssen.