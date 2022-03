50 Jahre ABBA - und es geht noch weiter

Björn Ulvaeus und Benny Andersson hatten schon länger vor, einmal einen richtigen Popsong aufzunehmen. Die beiden kennen sich seit 1966, machen Musik zusammen und eifern Bands wie "Sweet" oder "Middle of the Road" nach. Sie probieren verschiedene Musikstile aus, von Folk bis Rock, und erarbeiten sich einen gewissen Bekanntheitsgrad. Auch ihre Frauen Agnetha und Anni-Frid, genannt Frida, sind als erfolgreiche Sängerinnen unterwegs. 1971 produzieren Björn und Benny ihre erste gemeinsame Single "She's my Kind of Girl", veröffentlichen sie und haben Erfolg - zumindest in Japan.

Es wird sogar gejodelt

Das beflügelt die beiden jungen Musiker. Sie nehmen Agnetha und Frida ein Jahr später mit ins Boot und stellen sich mit ihnen und ein paar Studiomusikern am 29.3.1972 ins Stockholmer Metronome-Studio. Der Song "People need Love" ist ein fröhlich buntes Liedchen, in dem die vier ihren Wunsch nach Frieden und Harmonie, Vertrauen und Liebe in die Welt hinaus trällern und am Ende sogar ein bisschen jodeln.

Die Männer und die Frauen wechseln sich beim Gesang ab - dies werden sie später aufgeben. Der Song wird im April 1972 in der schwedischen Fernsehshow "Vi i femman" zum ersten Mal öffentlich aufgeführt. Im Juni erscheint dann die Single. Der Bandname allerdings lässt Plattenbosse und Radiomoderatoren die Stirn runzeln: Die vier nennen sich "Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid".

Mit "Waterloo" in den Olymp

Der Erfolg lässt sich sehen. Die vier beschließen, ein Album aufzunehmen: "Ring-Ring" kommt im Sommer 1972 heraus.

ABBA waren mehr als "nur" eine Popgruppe - sie sind bis heute eine Marke

Doch erst mit dem zweiten Album kommt auch der Name, der Musikgeschichte machen wird. ABBA bewerben sich um die Teilnahme beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson - heute "Eurovision Song Contest". Sie werden tatsächlich ins britische Brighton geschickt und holen mit ihrem Song "Waterloo" den Pokal für Schweden. Der Rest ist Geschichte - selbst die Trennung 1982 konnte die Strahlkraft der Vier nicht mindern. "Dancing Queen", "Thank You For The Music", "The Winner Takes It All", "Gimme, Gimme, Gimme" sind nur drei der unvergessenen Hits, die auch heute noch auf Partys gefeiert werden.





ABBA forever! Das Ende der ABBA-Pause Fast 40 Jahre lang hatten Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson nicht mehr gemeinsam im Studio gearbeitet. Bis 2021 mit "Voyage" ein neues Album erschien - es war ein sensationelles Comeback. Ab Mai 2022 werden sie in einer eindrucksvollen Show in London zu sehen sein - als digitale Hologramme.

ABBA forever! Mit ABBA Sieger beim Grand Prix 1974 Mit dem Song "Waterloo" begann beim Eurovision Song Contest (ESC) in Brighton 1974 die Erfolgsstory von ABBA. Gemeinsam lösten die vier in den acht Jahren ihres Bandbestehens eine "ABBAmania" aus. Bis heute hat die Band laut Schätzungen mehr als 380 Millionen Tonträger verkauft.

ABBA forever! ABBA schufen Welthits Ein Jahr vor ihrer ESC-Teilnahme waren ABBA mit dem Song "Ring Ring" an der schwedischen Vorauswahl gescheitert. Umso größer war die Freude über den Sieg mit dem von Benny Andersson (links im Bild) geschriebenen "Waterloo". Es folgen zahlreiche weitere Hits, die bis heute im Radio gespielt werden, darunter "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper" und "The Winner Takes it All".

ABBA forever! ABBA-Konzerte weltweit 1977 gingen ABBA erstmals auf Welttournee mit Konzerten in Europa und Australien, wo sie viele Fans hatten. Noch im selben Jahr feierte ebenfalls in Australien "ABBA - The Movie" Weltpremiere. Die Gruppe trat später auch für den guten Zweck auf, wie bei der UN-Vollversammlung 1979 in New York (Foto). Die Erlöse des dort performten "Chiquitita" gehen bis heute an UNICEF.

ABBA forever! ABBA pausierten seit 1982 Was in den 1970er-Jahren so harmonisch begann - Popmusik geschrieben und performt von miteinander befreundeten Pärchen - bekam Anfang der 80er-Jahre Risse. Frida und Benny ließen sich scheiden, und 1982 trennte sich die ganze Gruppe oder - wie in den Worten der Band - legte ABBA "eine Pause" ein. Eine Pause, die zur Freude der Fans seit 2021 endlich vorbei ist.

ABBA forever! Trotz "Pause" produktiv Während Agnetha und Frida mittlerweile ihre bereits vor ABBA gestarteten Solokarrieren wieder aufgenommen haben, machten Benny und Björn weiterhin gemeinsame Sache: Sie schrieben das Erfolgsmusical "Mamma Mia!", das auch verfilmt wurde.

ABBA forever! ABBA-Museum in Stockholm Nicht viele Bands haben einen eigenen Ort, der sie ehrt. ABBA schon. 2013 eröffnete in Anwesenheit von Frida und ihren beiden männlichen Bandkollegen in Stockholm "ABBA - The Museum" mit einer interaktiven Ausstellung. Die 3D-Hologramme, die 2022 als "ABBAtare" auf Tour gehen sollen, sind dort schon zu besichtigen.

ABBA forever! Die Bandmitglieder aus Wachs ABBA stehen außerdem als dreidimensionale Wachsfiguren in dem Stockholmer Museum. Es beherbergt zudem viele der auffälligen Band-Kostüme. Interaktiv ist die Ausstellung auch noch, weil an einigen Stationen zur Musik der Band getanzt und mitgesungen werden kann. Gelegentlich sollen am "Ring-Ring"-Telefon sogar Frida, Björn, Benny oder Agnetha anrufen und mit den Besuchern sprechen.

ABBA forever! Die "ABBAtare" kommen Im Herbst 2020 sickerte durch, dass sich die ABBA-Mitglieder für Dreharbeiten in London treffen. Mittlerweile ist klar: Es ging um ihre Tour, bei der nicht die Gruppe selbst, sondern Hologramme ihrer früheren Ichs auf der Bühne stehen. Eine neue Technik ermöglicht es, dass die "ABBAtare" zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten auftreten können. Autorin/Autor: Verena Greb



Nach fast 40 Jahren sind die Schweden 2021 mit dem Album "Voyage" zurückgekehrt. Die Fans waren begeistert. Sie feierten am 2. September an verschiedenen Orten der Welt die Release-Party der beiden neuen Songs "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down". Björn und Benny hatten alles richtig gemacht - sonst wäre ein Comeback nie zustande gekommen. Alle vier haben trotz Trennungen und Scheidungen die Freundschaft aufrecht erhalten. Björn und Benny haben Agnetha und Frida zu nichts drängen, wohl aber ein wenig ihre Überredungskünste anwenden müssen. Schließlich stellten sie sich wieder alle ins Studio und spielten die neuen Songs ein - die immer noch die unvergleichliche ABBA-Handschrift tragen.

Eine neue Erfindung: Die ABBAtare

Im Rahmen der Release-Party erzählten Benny und Björn, dass es zu diesem Album demnächst auch eine Konzerttour geben werde - allerdings nicht mit den echten Abba-Mitgliedern. Die Frauen wollten nicht mehr live auf die Bühne - und so ersann das Gespann eine Alternative.

Die ABBAtare

Sie arbeiteten an einer Show, in der sie als virtuelle Avatare auftreten würden: so jung, wie sie als Band aus den 70er Jahren waren, als alle noch gemeinsam auf der Bühne standen. Für diese Avatare haben sie einen neuen Begriff kreiert: "ABBAtare".

Alle vier leibhaftig auf der Bühne?

In diesem Frühsommer startet die Avatar-Show in London, Premiere ist am 26. Mai. Gerade hat die Band den schwedischen "Government's Music Export Prize 2022" erhalten. Während der Preisverleihung ließ Björn Ulvaeus eine Überraschung durchsickern: Zur Premiere von "ABBA - Voyage" wollen alle vier leibhaftig in London auf der Bühne stehen.