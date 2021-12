50. Episode von Meet the Germans: Stell dein Wissen auf die Probe!

Den Anfang machte eine Flasche deutsches Bier im Jahr 2018. In der ersten Folge von "Meet the Germans" mit Moderatorin Rachel Stewart ging es um die deutsche Braukunst, ums Trinken und Mixen. Sie forderte Kölner heraus, auf kreative Weise Bierflaschen zu öffnen, und zwar ohne Flaschenöffner. Einige wurden mit einem Feuerzeug, andere mit einem Skateboard und sogar mit den Zähnen aktiv.

Seitdem widmet sich die Sendung allen möglichen Themen, von Essen, Musik und Stereotypen bis hin zu historischen Themen wie dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Wiedervereinigung. Es gab eine poetische Ausgabe in Reimform über den in Deutschland so beliebten Spargel und eine gerappte Folge über den Kulturschock, den Rachel erlebte, als sie zurück in Großbritannien war. Einige Episoden entstanden durch Anregung der Meet the Germans-Community - wie zum Beispiel die über das Studium in Deutschland, eine andere über deutsche Autos und den Mythos Autobahn.

Nach 50 Episoden ist es an der Zeit, so jedenfalls beschlossen es Rachels Kolleginnen und Kollegen, herauszufinden, wie viel sie auf ihrem Weg über Deutschland wirklich gelernt hat. Kennt sie die Zutaten eines deutschen Biers? Wird sie den Brötchentest mit verbundenen Augen bestehen? Und weiß sie, was eine Kiwifrucht über die deutsche Politik aussagen kann?

Schau dir das Quiz an (auf Englisch, ohne Untertitel) und finde heraus, ob du Rachel schlagen kannst.